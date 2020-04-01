Сегодня жители нашего города увидели необычно большую колонну полиции. Автомобили двигались по центру города с включёнными звуковыми сигналами. У многих горожан это вызвало беспокойство, однако волноваться не стоит. Данное мероприятие было произведено в рамках патрулирования города, в связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавируса, а также для выявления нарушителей самоизоляции. После этого машины полиции вернулись на посты патрулирования в различных районах нашего города.



