В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Рязанской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику.

Лучшие специалисты отрасли были отмечены за профессионализм, надежную работу и значительный вклад в развитие газовой инфраструктуры региона. Награды — это признание того, насколько важен ежедневный труд газовиков: от плановых обходов до сложных подключений, от техобслуживания до реализации программ догазификации.

В церемонии награждения приняли участие депутат Рязанской областной думы Александр Жукаев, министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост, Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы администрации города Рязани Жанна Булатова, представители коллективов ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», АО «Газпром газораспределение Рязанская область», АО «Рязаньгоргаз».

Особую атмосферу вечера создал концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра РГСО

От всей души поздравляем всех, кто обеспечивает тепло, комфорт и безопасности рязанцев.