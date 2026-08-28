ЗОЖ — это не просто модным направлением, а осознанный выбор человека. Правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие. О том, как выстроить полезные привычки и с чего начать путь к ЗОЖ, мы поговорили с руководителем Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Рязанской области Дмитрием Понасенко.