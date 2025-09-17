Бабье лето подходит к концу, и в запасе у рязанцев осталось всего несколько теплых дней, — так говорят синоптики. И как бы печально это ни звучало, солнечную ясную погоду уже совсем скоро начнут вытеснять пасмурное небо и — пока — кратковременные дожди. С каждым днем изменения будут все заметнее, а настоящая осень, по прогнозам, установится в регионе со второй половины следующей недели.