Русская писательница, поэтесса и критик, Надежда Хвощинская жила в 19 веке. В те времена ее творчество было не просто прорывом, а настоящей революцией, отмечают ученые. Она одной из первых начала поднимать тему роли женщины в обществе и жизни провинциального дворянского общества. В РИАМЗе открылась выставка, посвящённая уроженке Рязанской земли — «Надежда Хвощинская: по праву таланта».