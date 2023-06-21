Минтруд России разработал поправки по выплате пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающей матери. Соответствующий законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов. Сейчас статья 256 ТК РФ сохранение страхового пособия гарантирует только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, занят неполный день. Законопроект предлагает сохранить выплату, если мама досрочно выходит на работу. Кроме того, в период отпуска по уходу за ребенком можно будет трудоустраиваться к другому работодателю с сохранением права на пособие. Гарантия сохранения рабочего места у прежнего работодателя – неизменна.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка. Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день», — сообщает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Напомним, ранее, в ходе ПМЭФ, Владимир Путин предложил изменить подход к выплате пособий так, чтобы государственная поддержка стала дополнительным доходом к зарплате.

Новые нормы вступят в силу с 1 января ‎2024 года.