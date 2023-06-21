Рязанцам предлагают вспомнить о событиях Второй мировой войны через нумизматику. Банк России анонсировал фотовыставку «Истории Победы». Представленные на ней рассказывают о знаковых моментах на фронте и в тылу. На стендах можно увидеть изображения памятных монет, на которых художники запечатлели яркие сцены: оборону Москвы, танковое сражение на Курской дуге, прорыв блокады Ленинграда, водружение Знамени Победы над Рейхстагом и т.д. Формат выставки позволяет рассмотреть детали памятных денежных знаков, которые Банк России выпускал в разные годы.

«Традиция выпуска памятных монет в нашей стране, прерванная в начале XX века, возобновилась в 1965 году именно темой Великой Победы. К 20-летнему юбилею была изготовлена первая советская юбилейная монета из медно-никелевого сплава — 1 рубль с изображением памятника советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Монета тогда вышла огромным тиражом почти в 60 миллионов штук», — рассказывает эксперт рязанского отделения Банка России Людмила Емельянова. Выставку «Истории Победы» в июне можно увидеть на трех площадках. В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина (г. Рязань, Первомайский проспект, 74, корп.1) она будет работать до конца месяца. Также до 30 июня экспозиция представлена в Библиотеке-филиале №9 имени П.Н. Васильева (г. Рязань, ул. 7 линия, 5). Увеличенные изображения памятных монет представлены и в уличном формате: фотовыставка размещена вдоль улицы Петрова.