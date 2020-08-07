Погода этим летом на территории Рязанского региона преподносила много сюрпризов и, к сожалению, не все из них были приятными. В Рязани и в отдельных районах области за сутки выпадала почти месячная норма осадков в виде дождя. В это лето стихия не на шутку разгулялась: наводнение в Шацком районе, град в Сапожковском. В Клепиковском районе ураган снес крыши с жилых домов. Что же готовит нам последний месяц лета? В эти выходные погода будет солнечной. Температура воздуха ожидается немного выше среднесуточной нормы для этого времени года.