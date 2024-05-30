Журнал “Мурзилка” некоторые наши телезрители, наверняка помнят. Детское издание, на которое подписывались семьи во всех уголках союзной державы, на котором выросло не одно поколение. А знаете ли вы, что главный редактор Мурзилки, Анатолий Митяев — уроженец земли рязанской? Также он был секретарем газеты “Пионерская правда”, не менее знакового издания. В честь векового юбилея нашего земляка в библиотеке Горького вчера проходила конференция.