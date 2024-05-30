В Рязани проходит конкурс по автомногоборью среди юношей и девушек — студентов техникумов, колледжей и юношеских автомобильных школ. Конкурс является отборочным этапом Всероссийского Первенства по автомногоборью. Юные автомобилисты прошли несколько соревновательных этапов, сложность которых сравнима с экзаменом на получение автомобильных прав: «Фигурное вождение автомобиля», «Нестандартное скоростное маневрирование», «Знатоки правил дорожного движения».