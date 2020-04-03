Министерство природопользования Рязанской области информирует о том, что 1 апреля текущего года в адрес руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланы Радионовой направлено предложение о полном запрете весенней охоты на территории региона в целях обеспечения режима самоизоляции граждан, рекомендованного Правительством России.

Региональное ведомство разъясняет: наличие разрешений на добычу охотничьих ресурсов, часть которых уже выдана охотникам на руки, не дает право гражданам нарушать режим самоизоляции и соответственно не освободит от установленной действующим законодательством ответственности.

По информации минприроды региона, в ряде субъектов РФ уже приняты решения о полном запрете весенней охоты. Несколько субъектов, в том числе Рязанская область, ожидают получение согласования предложений на ограничение охоты, направленных в Роспотребнадзор.