В июне в подземном переходе около ТРЦ «Барс» на Московском шоссе после сноса торговых ларьков обнаружили старую плиточную мозаику с достопримечательностями города. На панно в резных наличниках изображены рязанский Театр кукол, площадь Победы, Дворец пионеров (сейчас – Дворец детского творчества), памятник Сергею Есенину на территории Кремля, вид на Успенский собор и колокольню. С тех пор, как панно обнаружили, дирекции благоустройства приходится регулярно отмывать их – вандалы беспощадно закрашивают произведения советского искусства.