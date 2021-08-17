Всего на аэродром Дягилево в Рязани перебазировано более 20 единиц авиационной техники иностранных государств, включая истребители J-10 и J-16, дальние бомбардировщики H-6, военно-транспортные самолеты Y-9, и Y-20 Народно-освободительной армии Китая, а также штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС Республики Беларусь.

Авиационные экипажи выполнили перелет из пунктов дислокации, и будут участвовать в соревнования на своей штатной технике.

Помимо этого военно-транспортными самолетами также были доставлены инженерно-технический состав и наземное оборудование для обслуживания авиационной техники.

Во время подготовки и проведения конкурса «Авиадартс-2021» организованы все необходимые мероприятия по предупреждению и исключению вирусных заболеваний. Международный конкурс по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2021» пройдет в Рязанской области с 22 августа по 4 сентября. В конкурсе задействованы аэродром Дягилево и полигон Дубровичи. Участвуют команды Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Российской Федерации. Всего около 60 экипажей. Летчикам предстоит соревноваться в следующих элементах конкурса: визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация. Финальным этапом станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек. Зачет проводится в 7 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, бомбардировочная авиация, дальняя авиация, военно-транспортная авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.