Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками УФСБ России по Рязанской области проведены совместные мероприятия по выявлению нарушений в сфере лесопользования.

В ходе рейда в Касимовском районе выявлен факт транспортировки индивидуальным предпринимателем на лесовозе древесины хвойных пород деревьев без оформленной в установленном порядке документации.

Природоохранной прокуратурой в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней), материалы направлены для рассмотрения в суд