«Готовы развивать сотрудничество с Российским обществом «Знание» по всем направлениям. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет этому только способствовать», об этом заявил Губернатор Рязанской области Павел Малков на встрече с заместителем гендиректора Российского общества «Знание». Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанском области и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» предполагает дальнейшее развитие просветительской деятельности и реализацию новых совместных проектов.