8 октября в России отмечается День образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. За 30 лет основные задачи СОБР остаются неизменными — это задержание опасных преступников, борьба с экстремистскими группировками и незаконными вооруженными формированиями как в Рязанской области, так и за ее пределами. Ветеран службы Василий Тришин рассказал о своём пути в отряде, какие задачи стояли и стоят перед СОБР.
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