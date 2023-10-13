8 октября в России отмечается День образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. За 30 лет основные задачи СОБР остаются неизменными — это задержание опасных преступников, борьба с экстремистскими группировками и незаконными вооруженными формированиями как в Рязанской области, так и за ее пределами. Ветеран службы Василий Тришин рассказал о своём пути в отряде, какие задачи стояли и стоят перед СОБР.