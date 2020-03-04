Приступ ревности может привести к непоправимым последствиям. Драма разыгралась в самом центре Рязани, на улице Лево-Лыбедской. Приревновавший мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своему сопернику. Теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы.