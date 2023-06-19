Рязаньстат рассчитал стоимость набора для пикника, состоящего из шашлыка, специй, овощей, хлеба, соусов и напитков по средним ценам мая 2023 года. За единицу расчета на компанию из 4-6 человек взяли 1,3 кг мяса, 15 г соли и немного специй, 300 г репчатого лука. Овощи – свежие огурцы и помидоры по 800 г. Хлеб ржаной и пшеничный – по 400 г. В качестве соуса – 500 г кетчупа и 500 г майонеза. Плюс 1 кг картофеля. Из напитков – 1,5 л пива, по 1 л сока, минеральной воды и газированных напитков.

Самым бюджетным вариантом, традиционно стал пикник с шашлыком из курицы. Он обойдется рязанцам в 1274 руб. Если выбрать свинину, то затраты составят 1500 руб. Оба набора на 7% дешевле, чем годом ранее. Самый дорогой вид мяса – баранина. С таким шашлыком стоимость набора для пикника составит 1906 руб. По сравнению с прошлым годом сумма выросла незначительно, менее одного процента.