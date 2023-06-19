В мае 2023 года продовольственная инфляция в Рязанской области снижалась, а в сфере услуг росла. В целом по итогам месяца годовая инфляция составила 2,1%. Это ниже, чем в среднем по стране, сообщает Банк России. Эксперты рязанского отделения напоминают, что в регионе вышли на проектную мощность несколько построенных в последние годы животноводческих комплексов. Сырого молока на рынке стало больше, этому способствовала, в частности, государственная поддержка отрасли. Кроме того, подешевевшее зерно и увеличение объема производства комбикормов ослабило давление со стороны издержек производителей, что также повлияло на снижение стоимости сырого молока. Благодаря снижению затрат на сырье, творог, сметана, кисломолочные продукты, стоили дешевле, чем в мае прошлого года. В среднем за три месяца (март – май 2023 года) прирост цен составил 0,3%, что в годовом выражении эквивалентно 4,0%.