В течение нескольких месяцев должны быть разработаны нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца. По словам президента страны, Владимира Путина, вице-премьер Татьяна Голикова обещала, что эта работа будет завершена к марту.
В течение нескольких месяцев должны быть разработаны нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца. По словам президента страны, Владимира Путина, вице-премьер Татьяна Голикова обещала, что эта работа будет завершена к марту.
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