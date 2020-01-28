Снегопад, прошедший в Рязани 28 января привел к множеству аварий. Одна из них произошла недалеко от улицы Солнечная. Автомобиль «Land Rover» не уступил дорогу автомобилю «Ford Focus». Водителю и пассажиру легковой машины потребовалась помощь.