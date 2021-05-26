21 мая в Международном детском центре «Артек» состоялся Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Победительница шоу «Голос» и финалистка шоу «Точь-в-точь», актриса театра Олега Табакова Дарья Антонюк, программный директор «Детского радио» Виктор Приворотский, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, литературный обозреватель «Комсомольской правды», преподаватель школы литературного мастерства Creative Writing School Евгения Коробкова, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова выбрали лучших чтецов страны. Наш регион тоже не остался в стороне.