В Рязань вернулось лето. Температура за окном превышает отметку в тридцать градусов. Для многих это возможность наверстать упущенное, люди загорают и купаются. Сотрудники МЧС напоминают, что согласно календарю время для этого не самое подходящее.
В Рязань вернулось лето. Температура за окном превышает отметку в тридцать градусов. Для многих это возможность наверстать упущенное, люди загорают и купаются. Сотрудники МЧС напоминают, что согласно календарю время для этого не самое подходящее.
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