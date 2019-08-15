Проблемы древних городов обсудили в непринужденной обстановке. На бизнес-завтраке глава муниципального образования Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина встретились с представителями иностранных и Российских делегаций.
Проблемы древних городов обсудили в непринужденной обстановке. На бизнес-завтраке глава муниципального образования Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина встретились с представителями иностранных и Российских делегаций.
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