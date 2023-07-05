В Управлении Росгвардии по Рязанской области подвели итоги работы подразделений вневедомственной охраны за полгода. По тревожным сигналам на охраняемые объекты силовики выезжали более 2000 раз, пресекли 33 правонарушения, в том числе 4 уголовных преступления. Краж не допущено. В 2023-м сотрудники вневедомственной охраны задержали 36 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, передали полиции свыше 4300 нарушителей общественного порядка, а также установили местонахождение 34 граждан, находящихся в розыске.

В настоящий момент в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится порядка 7000 объектов различных категорий, мест проживания и хранения имущества граждан.