До 10 тысяч рублей вырастут штрафы за недопуск в квартиры сотрудников газовой службы и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов. Правительство России одобрило соответствующий законопроект, который предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП):

— Штрафы для граждан, которые сейчас составляют от 1 до 2 тысяч рублей, предлагается увеличить до 5-10 тысяч; — Для должностных лиц максимальный штраф возрастет до 100 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч; — Наказывать предлагается и за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования — для граждан штраф составит до 10 тысяч рублей.

Авторы документа считают, что принятие законопроекта снизит число аварий с бытовым газом, в ближайшее время его внесут на рассмотрение Госдумы.