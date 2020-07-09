Завершился поход на исторической ладье, сделанной по технологии конца X века. Команда из муромцев и москвичей решила пройти по Оке от Рязани до Касимова. Их путь занял пять дней. Всего 280 километров. Им предстояло грести по 14 часов в сутки.
Завершился поход на исторической ладье, сделанной по технологии конца X века. Команда из муромцев и москвичей решила пройти по Оке от Рязани до Касимова. Их путь занял пять дней. Всего 280 километров. Им предстояло грести по 14 часов в сутки.
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