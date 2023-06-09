Вот уже на протяжении семи лет в России выбирают главное дерево страны. В конкурсе принимают участие удивительные деревья, растущие в разных регионах и признанные природным, культурным, историческим и духовным наследием нашей Родины. Список деревьев-участников утверждает сертификационная комиссия Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». В этом году заявлено 69 номинантов. Рязанскую область представляет черешчатый Дуб Пожалостина. Дерево растет на территории дома-музея И.П. Пожалостина в поселке Солотча. Голосование проводится на сайте проекта – rusderevo.ru до 1 августа 2023 года. В списке Дуб Пожалостина значится под номером 52. На данный момент у него немногим более полутора тысяч голосов. Пока это 19 результат. На данный момент Руководству субъекта РФ, на территории которого произрастает набравшее наибольшее число голосов растение, вручается диплом, а также сертификат на обследование «победителя» и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Напомним, по итогам конкурса в 2022 году наибольшее число голосов получила ель, растущая на территории литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске (Ставропольский край)