11 июня — профессиональный праздник легкой промышленности. Как сообщает Рязстат, в области 11540 тысяч работников отрасли. За последние пять лет в 2,6 раз выросли объемы производства костюмов и комплектов постельного белья, на 18,1% — пальто и полупальто из текстиля. В Рязанской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 64,9% увеличилось производство изделий из дерева, на 12,8% — текстильных изделий, на 6% — кожи и изделий из кожи. Средняя зарплата работников легкой промышленности в регионе в 2022 году составила 41,8 тыс. рублей.