В России началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Оно будет проходить семь дней, основной назначен на 1 июля, но, как известно, участки решено было открыть раньше – с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно.
В России началось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Оно будет проходить семь дней, основной назначен на 1 июля, но, как известно, участки решено было открыть раньше – с 25 июня, чтобы граждане смогли голосовать более равномерно.
Добавить комментарий