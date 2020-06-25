В микрорайоне Канищево на улице Интернациональная, 12 подрядная организация проводила капитальный ремонт дома. Качество выполненных работ некоторых жильцов в корне не устраивает. В квартире номер 118 на балконе и в одной из комнат протекает крыша.
В микрорайоне Канищево на улице Интернациональная, 12 подрядная организация проводила капитальный ремонт дома. Качество выполненных работ некоторых жильцов в корне не устраивает. В квартире номер 118 на балконе и в одной из комнат протекает крыша.
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