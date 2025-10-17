19 октября профессиональный праздник отмечают криминалисты Следственного комитета России — специалисты, чья работа началась ещё в 1954 году. Формируясь из самых опытных следователей, они и сегодня решают задачи, не теряющие актуальности. Их кропотливая работа с использованием передовых технологий зачастую открывает путь к раскрытию самых запутанных уголовных дел.
Администрация: 8 (4912) 700-200
Отдел новостей: 8 (4912) 70-00-20, 8 (4912) 70-00-21
Рекламный отдел: 8 (4912) 70-00-01, 8 (4912) 703-704