С начала текущего года специалисты «Рязаньгоргаз» выполнили техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) почти в 200 тысячах квартир и индивидуальных домов рязанцев. Данная работа направлена на обеспечение безопасной и надежной эксплуатации газовых приборов.

В рамках проведенных мероприятий у каждого пятого потребителя выявлены и устранены нарушения, такие как отсутствие доступа к газопроводу, аварийное состояние оборудования, микроутечки газа. Вместе с тем, в 823 случаях газовики вынуждены были прибегнуть к временной приостановке газоснабжения по причинам отсутствия тяги, самовольной установки газовых приборов, негерметичности газопроводов. Газоснабжение было восстановлено после устранения нарушений и проведения повторной проверки.

В 2025 году более 13 тысяч потребителей не предоставили газовикам возможность провести техобслуживание ВДГО/ВКГО. В соответствии с действующим законодательством, в органы жилищного надзора (контроля) направлены копии актов об отказе в допуске по 172 случаям. Нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Газораспределительная организация напоминает о необходимости обеспечения доступа специалистов для проведения своевременного технического обслуживания газового оборудования, поскольку это является обязательным условием безопасной эксплуатации газовых приборов и способствует предотвращению несчастных случаев.

«Без ежегодного техобслуживания нельзя гарантировать, что все составляющие системы газопотребления работают исправно. В случае выхода из строя автоматики безопасности или дымохода люди могут отравиться угарным газом, а утечка голубого топлива грозит взрывом. Поэтому призываем рязанцев не пренебрегать своей обязанностью содержать газовое оборудование в надлежащем состоянии и обеспечивать газовикам доступ для выполнения работ», — отметила начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.