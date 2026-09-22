22 сентября — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Появился он в 2023 году, а за одиннадцать лет до этого состоялось освящение храма-мемориала в честь Преподобного Пимена Угрешского, на стенах которого были установлены памятные доски с именами 197 героев, отдавших свою жизнь при исполнении служебного и гражданского долга. Сейчас таких имен уже больше. А на территории академии ФСИН России установлена стела Памяти, на которую занесены 13 имен.