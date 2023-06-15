Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за выброшенных на улицу животных и за жестокое с ними обращение, а также до 200 000 рублей — за укусы домашними питомцами, Кроме того, изменения в административный кодекс вводят штрафы в размере до 50 000 рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). В частности, теперь штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, включая выбрасывание на улицу, будут составлять до 3000 рублей для граждан, до 15 000 рублей — для должностных лиц, до 30 000 рублей — для юрлиц. За жестокое обращение с животными гражданам может грозить штраф до 15 000 рублей, должностным лицам — до 30 000 рублей, юрлицам — до 100 000 рублей. Ранее стало известно, что в России создадут систему для поиска пропавших домашних животных, разработкой займется компания — создатель системы распознавания лиц. Разработчики предполагают, что люди, потерявшие или нашедшие животных, смогут загружать их фотографии, а искусственный интеллект сравнивать снимки.