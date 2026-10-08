«Россия — Транзит» — это фестиваль, который открывает путь на большую сцену для артистов со всей страны. В этом году второй отборочный тур пройдёт в Рязани. В «Городских встречах» — главный режиссёр фестиваля Максим Аксёнов, актёр легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», и исполнительный директор Александра Гуливицкая расскажут о том, как попасть на сцену, кто в жюри и почему участие бесплатное.