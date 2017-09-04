Карта свалок Рязани

Наравне с картой разбитых дорог Рязани существует и карта свалок. В настоящее время на ней отмечено 106 точек разного цвета. Красный означает, что жители обнаружили незаконную свалку и эта информация проверяется компетентными структурами. Таких точек в области 74. Желтым цветом отмечено 29 мест, где ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. И всего три точки сейчас окрашены в зеленый – там свалок нет. А вот каким цветом окрасится поселок Полково – вопрос. Местные жители боятся, что в скором времени возле озера Черненькое возникнет новая свалка.