Кисти, краски и холст — живописец Алексей Акиндинов в искусстве уже более 40 лет. Уже в 19 художник обрел свой собственный стиль и с тех пор написал порядка пятисот полотен. Рука об руку с магией орнамента в жизни Алексея Акиндинова идет и писательская деятельность. Совсем недавно талантливого художника и литератора наградили медалью «за заслуги в культуре и искусстве.»