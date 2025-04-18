Сколько действующих бункеров в Рязани на данный момент — неизвестно. Однако на некоторых сайтах упоминается, что город наш входил в третье оборонительное кольцо Москвы, и на территории предприятий установлено около тридцати бункеров. Сейчас известно, что недействующих бомбоубежищ также не мало. И посетить их приехал Московский диггер и блогер Даниил Давыдов. Уникальны ли рязанские бомбоубежища — расскажем в передаче «городские встречи»
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