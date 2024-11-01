Как выглядят здания в отдельности и улицы в общем — очень важно. Ведь именно архитектура создает облик города. У нас в гостях Вячеслав Макаров, в прошлом главный архитектор Рязани, принимал участие в реконструкции многих зданий и пространств в Рязани. Детали создания известных объектов, а также мнение профессионала о нынешних преобразованиях городской среды — в беседе с Анастасией Арндт.