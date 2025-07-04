1 июля — День ветеранов боевых действий. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто с оружием в руках защищал интересы нашей страны в горячих точках. Сегодня у нас в студии особенный гость – Роман Иголкин, председатель ассоциации ветеранов СВО. Мы поговорим о его личном опыте, полученном в самых сложных ситуациях, о том, как ветераны помогают формировать новое поколение защитников, и почему уроки мужества так важны для подрастающего поколения.