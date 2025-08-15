Открытый Кубок Ассоциации ветеранов СВО «Несломленные 2025» – это не просто спортивное состязание, но и важная инициатива по поддержке и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения в ходе выполнения задач СВО. Ассоциация ветеранов СВО, стрелковый центр «Полигон», Министерство спорта Рязанской области и ФПС Рязанской области объединили усилия для организации этого мероприятия. С мастером спорта международного класса Игорем Лакомовым поговорили о подготовке к Кубку, его участниках и значении для реабилитации ветеранов.