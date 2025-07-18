Сегодня в студии – начальник отдела оказания государственных услуг УФНС России по Рязанской области Алла Александровна Кондакова. Обсудили набирающий популярность режим «Налог на профессиональный доход» в нашем регионе: сколько официально зарегистрированных самозанятых, какие сферы деятельности они выбирают и в чем секрет успешности этого налогового режима. Разобрали основные правила, ответили на вопросы о кассовых аппаратах, отчетности и возможных злоупотреблениях. А также подвели итоги: какую сумму налогов уплатили самозанятые рязанцы.