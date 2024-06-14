С 27 апреля по 9 мая в Монголии прошёл Международный пленэр «под небом Победы». Он был посвящён 85-летию победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халхин-Гол. Все работы выставлены в Улан-Баторе на приёме в Российском посольстве. В пленэре принял участие и художник из Рязани Владимир Янаки. О своём путешествии по монгольским степям художник рассказал в передаче «Городские встречи»