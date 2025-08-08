Рязанская благотворительная организация «Доброволец» оказывает помощь участникам СВО и мирному населению. Волонтёры собирают и доставляют гуманитарную помощь, а также участвуют в патриотическом воспитании молодёжи и взаимодействии с военными госпиталями. В передаче «Городские встречи» поговорили с заместителем председателя Рязанской региональной общественной благотворительной организации «Доброволец» Татьяной Кучеренко.