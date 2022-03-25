Су-джок терапия – это одно из направлений восточной медицины, разработанное южно-корейским профессором Пак Чже Ву. На кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти точки, можно влиять на определенный орган человека, регулировать функционирование внутренних органов, а так же худеть с помощью этой терапии. О новых методах похудения и о Су-джок терапии в медицинском центре «Вера» мы поговорили с главным врачом Мариной Тихоновой.