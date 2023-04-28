С 2019 года в Рязанской области применяется новый вид уголовных наказаний в виде принудительных работ. Уголовный кодекс предусматривает эту меру за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление, совершенное впервые. О том, как это работает, сколько человек в исправительных центрах прямо сейчас, и как туда попадают заключённые, обсудили с Павлом Сазоновым, начальником отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества Управления ФСИН России по Рязанской области.