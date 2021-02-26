Гостем передачи “Городские встречи” стал Иосиф Райхельгауз. Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель московского театра “Школа современной пьесы”.
Сейчас Иосиф Райхельгауз ставит специальную версию своего культового спектакля “Шинель – Пальто” для Рязанского театра драмы.
Из передачи вы узнаете:
– Чем отличается современная версия Шинели от Гоголевской?
– Как оно, работать с рязанскими актёрами?
– Чем вдохновляется Иосиф Райхельгауз?
– И о чём можно говорить на мастер-классах?