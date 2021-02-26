Гостем передачи “Городские встречи” стал Иосиф Райхельгауз. Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, создатель и художественный руководитель московского театра “Школа современной пьесы”.

Сейчас Иосиф Райхельгауз ставит специальную версию своего культового спектакля “Шинель – Пальто” для Рязанского театра драмы.

Из передачи вы узнаете:

– Чем отличается современная версия Шинели от Гоголевской?

– Как оно, работать с рязанскими актёрами?

– Чем вдохновляется Иосиф Райхельгауз?

– И о чём можно говорить на мастер-классах?