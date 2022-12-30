Движение первых — молодёжное движение в России, созданное 18 декабря 2022 года по инициативе властей страны для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Отделения движения в скором времени откроются в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. В рамках передачи «Городские встречи» поговорили с председателем регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Рязанской области Татьяной Косачевой.