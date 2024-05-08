«Бессмертный полк» — это не только акция памяти солдат Великой Отечественной войны, приуроченная к 9 мая. Общественное гражданско-патриотическое движение с этим же названием — это организация, объединяющая людей, радеющих за сохранение памяти о героях нашей страны, которые сражались с фашистским захватчиком в прошлом столетии. Региональные отделения движения «Бессмертный полк России» есть в 89 субъектах нашей страны. В том числе и в Рязанской области.